Covid, in Sicilia nessuna vittima in 24 ore: via libera Aifa ai vaccini aggiornati per gli over 12

Nessuna vittima del Covid in Sicilia nel bollettino diramato ieri dal ministero della Salute, che segnala 1.595 nuovi casi su un totale di 13.733 tamponi. Il tasso di positività è all'11,6%. Il bollettino non segnala nuove guarigioni, mentre il numero degli attuali positivi sull'Isola sale a 70.145. Negli ospedali si contano 342 ricoverati, di cui 27 in terapia intensiva.

La Sicilia è al sesto posto per contagi. A livello provinciale si registrano a Palermo 316 casi, Catania 319, Messina 280, Siracusa 176, Trapani 111, Ragusa 109, Caltanissetta 100, Agrigento 122, Enna 62.

Per quanto riguarda invece il quadro nazionale sono 24.855 i nuovi casi di Covid e 80 i morti registrati in Italia. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio in Italia diramato ieri pomeriggio. Sono 202.240 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 12,3%. In calo i ricoverati con sintomi e stabili le persone in terapia intensiva (185).

Intanto la Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, ha dato il via libera in Italia alla dose booster con i vaccini anti-Covid adattati a Omicron 1, per gli over 12. Una decisione che segue il via libera dell'Ema arrivato il primo settembre ai due vaccini 'aggiornati' Pfizer-BioNTech Comirnaty*, bivalente e mirato a coprire il ceppo originario del virus e Omicron 1, e del vaccino Spikevax* di Moderna, bivalente e anch'esso mirato a ceppo originario e Omicron Ba.1.