Pronto soccorso degli ospedali San Marco e Rodolico, online le stime di attesa

L'ospedale policlinico G. Rodolico – San Marco da oggi ha attivato un nuovo importante servizio molto utile per l’utenza dei due pronto soccorso generali. Collegandosi alla home page del portale aziendale, i cittadini conoscere in tempo reale e prima ancora di recarsi in ospedale, l’affluenza di pazienti a seconda del codice di gravità e di priorità attribuito a ciascuno di loro dal triage, rosso, giallo, verde e bianco e valutare autonomamente se sia il caso di rivolgersi ad un presidio ospedaliero piuttosto che all’altro. In questo modo si punta ad evitare il sovraffollamento delle aree di assistenza in emergenza.

Dopo aver rinnovato il sito web aziendale, l’azienda sta implementando e aggiornando i servizi online. In questo caso, in virtù della sinergia tra la società alla quale è stata affidata la gestione del portale, la Net Service, e Dedalus, fornitore del software per il pronto soccorso, è stata creata la sincronizzazione e condivisione delle informazioni con il portale aziendale. I dati di prima accoglienza, già per legge esposti al pubblico nelle sale d’attesa, potranno essere consultati da qualsiasi dispositivo elettronico.