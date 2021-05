Donato un defibrillatore all’accademia di scherma “Agesilao Greco”

Nella mattina di oggi, a margine della visita istituzionale all’Ospedale “Gravina” del manager dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, l’uom di Cardiologia ha donato un defibrillatore semi-automatico all’Accademia d’Armi “Agesilao Greco”. La consegna del dispositivo è avvenuta presso i locali della Direzione medica del Presidio. Presenti per l’occasione insieme al direttore generale dell’Azienda sanitaria, il sindaco di Caltagirone, avv. Gino Ioppolo; il direttore medico e il direttore amministrativo del Presidio, dr.ssa M. Giovanna Pellegrino e dott.ssa Maddalena Samperi; il responsabile dell’uoc di Cardiologia e utic, dr. Cesare Pedi e il presidente dell’Accademia, prof. Massimo Porta. La donazione del defibrillatore si inserisce nella cornice della collaborazione fra l’Accademia di scherma e il reparto di Cardiologia finalizzata alla promozione della manifestazione nazionale “Corri per il cuore” - iniziativa organizzata dall’Istituto nazionale per le Ricerche Cardiovascolari e da DreamCom, per la sensibilizzazione alla salute del cuore, alla ricerca sulle malattie cardiovascolari e alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa - che negli anni scorsi ha visto, nelle manifestazioni calatine, una grande partecipazione di pubblico, interessando diverse discipline sportive.