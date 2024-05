Salute: studio dei dermatologi evidenza allarme abuso creme antibiotiche

Allarme abuso di pomate antibiotiche, tra fai da te e prescrizioni improprie, col rischio di comparsa di pericolose resistenze antimicrobiche che vanno a peggiorare la crisi globale dell'antibiotico-resistenza: secondo l'ultimo rapporto AIFA sull'uso degli antibiotici in Italia, il consumo dei primi 10 antibiotici locali per uso dermatologico è pari a oltre 278 milioni di dosi annue, di cui oltre 168 milioni della sola gentamicina, anche associata al cortisone. È la denuncia di un pool di dermatologi esperti che, in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), presenterà il primo documento di indirizzo sul corretto impiego degli antibiotici.

Del pool di esperti che hanno redatto il documento di indirizzo fanno parte anche Giuseppe Micali, direttore della Clinica Dermatologica dell'Università di Catania e Maria Rita Nasca, anche lei dell'ateneo catanese. Micali ha condotto uno studio su 1500 specialisti, dermatologi, chirurghi plastici e medici estetici dal quale è emerso che 7 specialisti su 10 usano di routine antibiotici topici e solo il 20% prescrive trattamenti idratanti e riepitelizzanti.

"C'è l'errata convinzione che con l'antibiotico locale si prevengano le infezioni superficiali - afferma l'esperto. Invece le attuali linee guida internazionali e nazionali prevedono l'utilizzo esclusivo, sia in fase preoperatoria sia nel post operatorio, di agenti antisettici" sotto forma di creme, garze o cerotti. "Le pomate antibiotiche - spiega la coautrice Maria Rita Nasca dell'Università di Catania - si devono usare solo in presenza di segni evidenti di infezione locale o sistemica, quali febbre, o con pazienti immunodepressi o con diabete".