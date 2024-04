Disturbi alimentari, nasce l'associazione “Stop.dca - Eating disorder Association”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday Nasce la nuova Associazione “Stop.dca - Eating disorder Association” che è lieta di annunciare il suo impegno al sostegno e alla sensibilizzazione e informazione sui disturbi della nutrizione e alimentazione. Stop.dca - Eating disorder Association - Associazione per la prevenzione e sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare, è un'associazione nata con l’obiettivo di aiutare chi soffre di un disturbo dell'alimentazione e nutrizione (anoressia, bulimia, binge, Arfid e altri), e sensibilizzare ed informare sul tema attraverso campagne formative, gruppi e attività terapeutiche. Fondata da Nunzia Barbera, laureata in nuove tecnologie e audiovisivo, esperta in psicologia digitale e attualmente tesista in scienze e tecniche psicologiche. Il progetto di Nunzia è nato nel 2021 sui social, in un momento di forte fragilità causato dalla sua anoressia, arrivata inaspettatamente nel 2018. Lottando contro questa malattia psichica e fisica, ad oggi ha concretizzato il suo progetto, divenuto associazione. Stop.dca - Eating disorder Association è in partnership con Food For mind - centri per la cura dei disturbi del comportamento alimentare, in particolare con la rete attiva nel territorio Siciliano di Catania e Bronte. Si compone di un'equipe di psicologi e psicoterapeuti, specialisti in scienze dell'alimentazione, psichiatri, medici, figure sanitarie, professionisti, docenti ed esperti del settore con l'obiettivo di estendere e implementare il sostegno, l'aiuto, superare lo stigma e accrescere la consapevolezza per riconoscere e fronteggiare il disturbo. "I DCA oggi affliggono oltre 55 milioni di individui nel mondo e più di 3 milioni nel nostro Paese. Dall'inizio della pandemia si è assistito, nel territorio italiano, a un aumento importante di oltre il 187% di casi in più che soffrono di queste patologie. La nostra missione è creare una rete di sostegno implementando la richiesta di aiuti giovani di contribuire attivamente alla crescita e al benessere della comunità." La sede dell'associazione è situata a Catania in via Paolo Bentivoglio n.62.