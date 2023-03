I Lions incontrano gli studenti per combattere i disturbi del comportamento alimentare

Ieri, 27 Marzo 2023 presso il liceo Artistico Mario Lazzaro si è conclusa la prima giornata dedicata alla sensibilizzazione dei disturbi del comportamento alimentare. In questo mese dedicato, i Lions, da sempre impegnati nel sociale per la prevenzione e la sensibilizzazione sulle tematiche legate alla salute e ai giovani, sono scesi in campo per dare il proprio contributo verso la comunità.

Il Lions Club Catania Lago di Nicito, ha unito le forze con associazioni e professionisti del settore: Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica Sicilia; Food For Mind - Centri per la cura dei Disturbi Alimentari di Catania, costituito dal Dottor Vincenzo Bonaccorsi, Dottore e presidente Lions Lago di Nicito Salvatore Bruno Riscica, la Dottoressa Ausilia Parrinello e la partecipazione di Nunzia Barbera. Presenti anche i club e le associazioni: Oida Disturbi Alimentari; Lions Club Catania Ovest(Presidente Dott. Cav. Francesco Leotta); Lions Club Adrano-Bronte-Biancavilla (Presidente Dott. Giosuè Greco).

Sono state oranizzate nelle scuole di Catania e Biancavilla alcune giornate di sensibilizzazione, per fare maggiore chiarezza su questa malattia che sta colpendo sempre più giovani. Ulteriore incontro di sensibilizzazione si terrà domani, 29 marzo 2023 dalle 11 alle 13 in punto, presso l’Istituto Artistico Emilio Greco di Catania, dove verrà anche inaugurata l’esposizione fotografica “The side of oblivion” a cura di Nunzia Barbera.

Altri appuntamenti: 3 aprile presso il Liceo artistico “MM Lazzaro” Catania, dalle 09:50 alle 12:40, (Prof.ssa Maria Speciale); ed infine, 4 Aprile Istituto comprensivo “A. Bruno” Biancavilla dalle 11:00 alle 13:00 (Prof.ssa Pina Pappalardo.) Interverranno: Dott. Vincenzo Bonaccorsi; Dott. Salvatore Bruno Riscica; Dott.ssa Ausilia Parrinello; Dott.ssa Nunzia Barbera.