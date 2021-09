Tina Montinaro eletta presidente dell'associazione "DonatoriNati Sicilia"

Tina Montinaro è il nuovo Presidente DonatoriNati Sicilia . Si apre una nuova pagina di storia e solidarietà per l’Associazione che si occupa di donazioni di sangue dal 2003. “Siamo certi che la squadra dei DonatoriNati Sicilia, saprà avvicinare sempre più i giovani al tema della donazione del sangue “ - afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati. Con Tina Montinaro eletti : Filippo De Francesco (vice presidente) Santo Rapisarda (segretario) Antonella Gallo Carrabba (consigliere), Antonio Capodicasa (consigliere) Concetta Mauro Martinez Montinaro, meglio Tina, è entrata in Polizia con il protocollo d’intesa "Per la lotta alla mafia attraverso la memoria dei caduti". Si occupa, per conto del ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza, di "mantenere costante, come recita il protocollo, la memoria dei caduti di polizia nei settori più attivi della società civile, tra cui scuola, sport, giovani ed associazionismo". Presidente dell’Associazione Quarto Savona Quindici , che prende il nome dall’auto sulla quale mori suo marito Antonio e altri due poliziotti nella strage di Capaci il 23 maggio 1992, Concetta Mauro Martinez è da sempre in prima linea. Afferma Tina Montinaro: “in questi anni ho avuto tantissimi incarichi, ma quest’ultimo da Presidente Donatorinati Sicilia mi motiva ulteriormente a dialogare col mondo dei giovani, per un loro concreto impegno sociale, basato su altruismo e solidarietà”