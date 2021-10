Tumore al seno e ricostruzione consapevole: al Cannizzaro il “Bra Day” in collegamento nazionale

Mercoledì 20 ottobre, dalle ore 10, l’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, insieme con altri centri in tutta Italia, celebrerà la “Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post-oncologica - Bra Day”. Si tratta di un momento di informazione e sensibilizzazione voluto dalla SICPRE, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-rigenerativa ed Estetica, e intitolato “Libera di scegliere” per sottolineare il fatto che molte pazienti colpite dal tumore al seno e sottoposte a intervento chirurgico demolitivo non sono pienamente consapevoli delle opzioni di ricostruzione disponibili.

La giornata, che si svolgerà nel Centro Congressi (edificio P), sarà aperta alle ore 10 dai saluti del dott. Salvatore Giuffrida, direttore generale, e dagli interventi della dott.ssa Francesca Catalano e del dott. Rosario Ranno, direttori rispettivamente di Senologia e dei Centro Ustioni, le due unità operative che collaborano attivamente in questo ambito. Alle 10.30 è previsto il videocollegamento nazionale con l’evento SICPRE cui interverranno il presidente Carlo Magliocca e il dott. Maurizio Nava. Attorno alle 11.15, il dott. Giuseppe Catanuto, chirurgo della Senologia, modererà il momento dedicato alle domande degli utenti, cui risponderanno gli specialisti, mentre successivamente il dott. Giuseppe Lombardo, chirurgo plastico del Centro Ustioni, illustrerà la brochure informativa #ioscelgo realizzata dall’Azienda proprio per “guidare” le donne nel loro percorso.

Dopo la proiezione di alcuni video, tra cui una raccolta di testimonianze di pazienti realizzato nell’ambito di Costruire Salute, e dopo il break, si svolgerà una seduta di lezioni di make-up a cura di Lina Polizzi. La giornata sarà condotta dalla giornalista Valeria Maglia.