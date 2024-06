Ospedale Cannizzaro, registrata una diminuizione dei germi multiresistenti

Negli ultimi dodici mesi, l'ospedale Cannizzaro ha osservato una diminuzione dei casi di infezioni da germi multiresistenti, ossia quei batteri che non rispondono ai trattamenti antibiotici disponibili. "Un segnale confortante, frutto dell’importante lavoro svolto a più livelli, che ci induce a non abbassare la guardia e anzi ad ottemperare a tutte le richieste da parte della Regione, come fatto finora, nella consapevolezza condivisa dei gravi rischi che possono derivare dall’uso inappropriato di antibiotici", ha dichiarato il commissario straordinario dott. Salvatore Giuffrida. Un incontro sul tema, organizzato nella sala al piano terra dell’edificio D, ha coinvolto i direttori e responsabili delle strutture operative. L'evento è stato coordinato dalla dott.ssa Diana Cinà, direttore sanitario, dal dott. Carmelo Iacobello, direttore di malattie infettive, e dal dott. Giuseppe Liberti, responsabile del programma "antimicrobial stewardship".

Questo programma mira a migliorare l'uso appropriato degli antibiotici per limitare la diffusione delle resistenze batteriche. La strategia è stata promossa già nel 2021 dal dott. Salvatore Giuffrida, il quale ha sottolineato i risultati positivi ottenuti in termini di controllo delle infezioni e riduzione dei microrganismi multiresistenti, grazie al lavoro del risk manager dott.ssa Anna Maria Longhitano in collaborazione con la direzione sanitaria. Durante l'incontro, è stato illustrato il programma di stewardship antibiotica, che si propone di ridurre l'uso inappropriato degli antibiotici e controllare il fenomeno delle resistenze. Sono state presentate le azioni del programma aziendale, che includono la composizione del gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare, la definizione dei responsabili del programma, e gli indicatori di spesa, consumo e risultato per monitorare l'efficacia delle misure adottate. Il team di antimicrobial stewardship e i direttori delle strutture operative hanno discusso i protocolli aziendali di terapia e profilassi antibiotica, oltre alle terapie empiriche per i pazienti ospedalizzati. Il trend incoraggiante è stato evidenziato dai dati di monitoraggio relativi agli anni 2022 e 2023, raccolti dalla struttura operativa di patologia clinica e microbiologia. Inoltre, il servizio di farmacia, rappresentato dalla direttrice dott.ssa Agata La Rosa e dalla farmacista dott.ssa Anna Nicolosi, ha presentato i dati sulla sorveglianza del consumo di antibiotici nei vari reparti aziendali, proponendo anche modalità di revisione precoce delle terapie antibiotiche. "L’antimicrobico resistenza è ritenuta responsabile di circa 5milioni di morti ogni anno nel mondo – ha commentato il dott. Giuseppe Liberti – a fronte dei circa 7milioni provocati ufficialmente dal Covid in tre anni: è chiaramente un problema sottovalutato e in questo senso l’Azienda Cannizzaro è impegnata a migliorare ancora la curva che ha assunto un andamento positivo".