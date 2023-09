Giornata mondiale del cuore, in città iniziative di salute e prevenzione

Sarà il Giardino Bellini ad accogliere venerdì 29 e sabato 30 settembre, negli spazi del piazzale delle Carrozze, le attività dedicate alla Giornata mondiale del Cuore. Dalle 9.30 alle 17.30 si susseguiranno una serie di iniziative organizzate, con il patrocinio del Comune, dall'associazione “Il Cuore di Raffaele” fondata dai familiari di Raffaele Barresi, lo studente del liceo "Principe Umberto" stroncato da un arresto cardiaco cinque anni fa sui banchi di scuola.

In linea con la manifestazione promossa a livello nazionale dall’Associazione italiana cuore e rianimazione “Lorenzo Greco”, il calendario delle due giornate catanesi proporrà, all'insegna di prevenzione, primo soccorso, salute e sport , diversi appuntamenti: “Organizzazione del Sistema di Emergenza Urgenza”, con pratiche di manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore, oltre a dimostrazioni e simulazioni di una possibile emergenza a cura del Sues 118; “Anche in caso di emergenza sanitaria: l’importanza delle attività svolte dalle Forze dell’Ordine”, a cura di Comando provinciale e reparto radiomobile Carabinieri Catania, Polizia di Stato X Reparto mobile Catania, Esercito Italiano, Aeronautica Militare (Sigonella); “Facile DAE: 3 semplici mosse per salvare una vita”, lezioni aperte per l’utilizzo del defibrillatore, a cura dell'associazione “Il Cuore di Raffaele Ets” creata da Antonio Barresi con la moglie Maria e la figlia Roberta. Interverranno anche i militari della Direzione Marittima di Catania e dell’Infermeria presidiaria di Augusta.

Sarà inoltre possibile effettuare screening di prevenzione cardiovascolare gratuiti (Ecg, misurazione della pressione arteriosa, e del Bmi), misurazione della glicemia, donazione del sangue, grazie alla Scuola di Alta specializzazione del Policlinico di Catania.

Non mancheranno attività sportive, quali pallavolo o lotta greco-romana, e camminate lungo il perimetro di Villa Bellini.