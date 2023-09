Le "Giornate della Vista", a Catania visite gratuite fino al 27 settembre

Arriva a Catania il progetto della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia “Giornate della Vista”, che si pone l'obiettivo di offrire accesso sostenibile alle visite oculistiche alle persone svantaggiate. Il progetto, con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Comune di Catania, si svolgerà dal 18 al 27 settembre presso l’ambulatorio “Catania Salute e Solidarietà”, in via della Maddalena 15/A. La Fondazione si occuperà di effettuare visite oculistiche a titolo gratuito, donando occhiali da vista a chi ne avesse bisogno.

L’iniziativa è rivolta alle persone fragili individuate dalle associazioni coinvolte nel progetto e si caratterizza per l’allestimento di una clinica oculistica nella quale oltre 700 persone saranno visitate dal team di medici oculisti e ortottisti coordinato dal Professore Teresio Avitabile, Ordinario di Malattie dell’apparato visivo e Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Catania, e primo presidente della Società italiana di scienze oftalmologiche SISO, da lui fondata insieme ad altri illustri oftalmologi italiani di fama internazionale “La tutela di un bene così prezioso come la vista ha una rilevanza primaria all’interno della società. Le malattie che colpiscono l’apparato visivo hanno un impatto a livello umano e sociale molto elevato. Ridurre il numero di persone affette da cecità e limitare il deficit visivo legato a patologie che possono essere contrastare tramite la prevenzione e le cure rappresenta l’obiettivo principale della SISO, ovvero la Società Italiana di Scienze Oftalmologiche – spiega il Professor Teresio Avitabile, presidente della SISO e Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Catania. La SISO si trova impegnata in prima linea per promuovere una stretta collaborazione con le Istituzioni al fine di permettere un sempre più efficiente accesso alle cure in campo oftalmologico. Siamo grati per il nobile progetto “Le Giornate della Vista”, che permetterà l’accesso alle visite oculistiche alle persone svantaggiate, vedendo coinvolte numerose associazione impegnate nel campo sociale.”

L’iniziativa vede la collaborazione di diverse ed importanti associazioni nazionali e siciliane quali Comunità di Sant’ Egidio, Ordine di Malta, Fondazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli (ODV), Comunità Giovanni XXIII, Locanda del Samaritano, Centro Astalli, Casa del Sorriso…. Subito dopo la visita medica, gli ottici di GrandVision e Salmoiraghi & Viganò individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione. I volontari EssilorLuxottica agevoleranno il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali e ognuno di loro parteciperà all’attività con la donazione di un giorno di ferie. II Gruppo Barilla supporterà la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, donando 2.500 tra merendine, biscotti e snack. “Crediamo che vedere bene sia un diritto umano fondamentale e per questo ci impegniamo a portare l’iniziativa delle Giornate della Vista in tutta Italia. Anche nel nostro paese, infatti, si può fare molto per favorire l’accesso alle cure oculistiche e l’inclusione sociale. Insieme ai medici oculisti e alle associazioni coinvolte, creiamo un circolo virtuoso, dedicato alla vista delle persone più svantaggiate” spiega il Segretario Generale della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Andrea Rendina.

“La Comunità di Sant'Egidio di Catania è molto grata per questa iniziativa che vedrà beneficiare numerose persone in serie difficoltà economiche e sociali, in controtendenza a quella “cultura dello scarto” alla quale Papa Francesco fa spesso riferimento. I protagonisti saranno bambini, anziani, migranti, senza fissa dimora. L'amicizia, l'attenzione e la solidarietà nei confronti di chi è più povero sono la via maestra per la costruzione di una società più equa e giusta”. Queste le parole di Walter Cerreti, Responsabile Comunità di Sant'Egidio Catania. La Fondazione OneSight EssilorLuxottica opera in tutto il mondo. Dal 2013 con il sostegno di istituzioni, ONG e una vasta rete partner, la Fondazione ha dato accesso permanente all'assistenza oculistica a oltre 623 milioni di persone e ha fornito occhiali a oltre 63 milioni di individui nelle comunità svantaggiate del pianeta. Facendo proprio l’obiettivo delle Nazioni Unite, la Fondazione si è posta come traguardo quello di contribuire a eliminare i difetti visivi non corretti entro il 2050. In Italia, l’impegno per il diritto alla vista si concretizza attraverso diversi appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Il calendario 2023, oltre alle già realizzate tappe di Roma, Napoli, Bari, Pescara, Genova, Torino, Parma e quella attuale a Catania prevede Milano (3-31 ottobre), Belluno (13-24 novembre) e Verona (4-15 dicembre). Con undici città in dieci mesi, le “Giornate della Vista” della Fondazione garantiranno a circa 8.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.