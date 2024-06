Giornata mondiale del donatore di sangue: un gesto di generosità che salva vite

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno, il servizio trasfusionale del Policlinico "Rodolico" rinnova l'appello a donare invitando tutti i cittadini e i donatori abituali a recarsi al centro raccolta del servizio trasfusionale, al primo piano dell'edificio 7 del presidio di via Santa Sofia, aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 7,30 alle 12.

Per informazioni e chiarimenti è possibile chiamare il numero telefonico 0957326265. In particolare, in questo periodo si ha maggiore bisogno di sangue di gruppo 0 Rh positivo e A positivo. La struttura sanitaria ricorda che i nuovi donatori e coloro che non hanno donato negli ultimi due anni saranno sottoposti al controllo di screening previsto dalla normativa regionale vigente e che la prima donazione è pertanto rinviata all'esito favorevole degli esami sierologici per sifilide, HIV, epatite B e C e dell'esame emocromocitometrico. Prima della donazione è possibile fare una colazione leggera con caffè, tè, marmellata, pane o fette biscottate. Non assumere latte o derivati: crema, yogurt, burro e formaggi.