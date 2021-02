Gyada Cosmetics si conferma tra le proposte più interessanti del mercato della cosmetica bio e cruelty free

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Grazie all’alta qualità delle materie prime, coniugata ad una performance elevata dei prodotti e ad un’offerta ogni giorno più ampia, Gyada Cosmetics, brand italiano di cosmesi Eco-Bio, Vegan e Cruelty Free, si conferma tra le più interessanti giovani realtà di cosmetica naturale. L’idea nasce nel 2017 da un team under trenta che, consapevole di una necessità non sempre soddisfatta dalle proposte beauty già in commercio, decide di scuotere il mercato con articoli cosmetici dall’alta performance grazie a formulazioni esclusivamente naturali a base di estratti vege-tali e biologici, e rigorosamente nickel tested.

Gyada Cosmetics gode di un sempre crescente interesse dei consumatori tanto da approdare an-che nei mercati esteri. Oggi, ormai presente in tutta Europa, comincia a valutare l’espansione verso i mercati orientali. Dal lancio iniziale con un pacchetto contenuto di referenze, Gyada Cosmetics presenta sempre nuove “collezioni”.

Ad oggi la proposta si basa su nove differenti linee: Color Vibes - un colore specifico per la detersione, la cura e lo styling di ogni tipologia di capello; Spirulina - proposta hair care dalle proprietà rimineralizzanti, vitaminizzanti ed antiossidanti dell’omonima alga; Hyalurvedic - per godere dell’efficacia delle erbe ayurvediche nella cura del capello; Radiance Vitamin C - per un trattamento viso esfoliante, illuminante e antiossidante; Maschere Capelli in tessuto - per sfrut-tare i benefici dell’effetto termo-vapore; Maschere viso in tessuto e Eye & Lips Patch - entrambe in cellulosa 100% vegetale; Face Serum - con proprietà idratanti, lenitive, illuminanti, anti-age, rim-polpanti, sebo-equilibranti e purificanti; e Renaissance - proposta visage naturale e biologica. Fedeli alla propria filosofia, Gyada Cosmetics anche per il 2021 punta, come sempre, su Ricerca&Sviluppo per lanciare nuovi prodotti visage e hair care altamente performanti. A queste, con l’obiettivo di un’offerta adeguatamente completa, non mancherà l’uscita di accessori beauty.