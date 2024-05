Anche al San Marco si celebra la "Giornata mondiale dell’igiene delle mani"

Uno stand per igienizzare le mani di operatori e utenti e per la distribuzione di brochure e poster informativi è stato allestito lungo la strada principale dell’ospedale San Marco per celebrare la "Giornata mondiale dell’igiene delle mani", promossa dall’organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L’iniziativa è stata organizzata, come ogni anno, dal dipartimento igienistico-organizzativo allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'iniziativa, vale a dire: "rafforzare e responsabilizzare gli attori del settore sanitario per potenziare le azioni volte a migliorare l'igiene delle mani e la prevenzione e il controllo delle infezioni" e "promuovere la collaborazione della popolazione e delle organizzazioni verso l'obiettivo comune di ridurre al minimo il rischio di infezioni e di resistenza antimicrobica nell'assistenza sanitaria".

A supportare gli operatori nelle operazioni di igienizzazione delle mani di lavoratori e pazienti, al posto del "box pedagogico a led" utilizzato gli scorsi anni, è stata una macchina innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale, attraverso la quale è stata possibile anche la successiva valutazione della qualità del lavaggio delle mani con il rilascio di feedback dei risultati ottenuti. Nel corso dell’evento sono stati anche affissi poster illustrativi all'interno della struttura ospedaliera, nelle aree a più elevato transito di persone. Circa cinquanta le persone tra operatori e utenti (bambini, giovani, adulti e anziani) che hanno avuto modo di mettersi alla prova, ponendo anche domande sulle corrette modalità di igiene delle mani e sull’ appropriatezza dell’uso dei guanti. La procedura del lavaggio, stima l’organizzazione Mondiale della Sanità, è importantissima, ecco perché bisogna "mantenere alta l’attenzione e rafforzare l’impegno delle persone a sostenere il miglioramento di questa procedura in tutto il mondo".

Si tratta di una procedura estremamente semplice, veloce e a basso costo, che ha però un’elevata importanza in ambito sanitario. Se eseguita nei momenti giusti e nel modo corretto può salvare milioni di vite ogni anno. L’ospedale "G. Rodolico – San Marco" già da tempo organizza verifiche dell’igiene delle mani dei propri operatori dai quali prende spunto per promuovere corsi di formazione e aggiornamento e incontri mirati a risolvere le eventuali criticità riscontrate durante le attività di controllo. Al termine dei seminari vengono quindi riproposte ulteriori attività di valutazione per comprendere se la formazione abbia avuto un risposta positiva tra i dipendenti.