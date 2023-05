Torna "Maggio in…forma" per la lotta contro il tumore al seno

A Catania si rinnova l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Prende il via il 10 maggio l’ottava edizione di “Maggio in…forma”, campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Andos Comitato Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania.

Dal 2015, la manifestazione offre alle giovani donne di 40-49 anni, non raggiunte dal Sistema sanitario nazionale, l’opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografia gratuita. In questi anni sono state offerte più di 2000 mammografie contribuendo a salvare la vita di 50 giovani donne. Il leitmotive di Maggio in…forma è combattere il carcinoma della mammella con la prevenzione ricordando alle donne che “stare in forma” ed “essere informate” può salvare loro la vita. L’edizione 2023 presenta un programma ricco di iniziative e di partnership con associazioni e aziende siciliane che hanno unito le forze per diffondere tra le giovani donne l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno. Le organizzatrici Raffaella Tregua, vicepresidente della Fondazione Tregua e Francesca Catalano, presidente Andos CT, presenteranno alla stampa il calendario completo degli appuntamenti di quest’anno nella conferenza che si terrà mercoledì 10 maggio alle ore 10 presso la sede del Quotidiano di Sicilia in via Principe Nicola 22 a Catania, I piano.

Tra le novità di quest’anno l’importante collaborazione avviata con Amts che ha messo a disposizione della Manifestazione un autobus per raggiungere le zone periferiche della Città. L’autobus della Prevenzione di Amts per Maggio in…forma farà sosta giovedì 18 maggio alla Locanda del Samaritano della Caritas Diocesana di Catania e all'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi al Villaggio Sant’Agata per offrire alle mamme degli studenti dell’Istituto e agli ospiti della Locanda le visite senologiche e gli screening. Le prenotazioni per le mammografie saranno, infine, raccolte sabato 20 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza Stesicoro. Le prime 100 donne riceveranno in omaggio anche l’album da disegno per bambini dal titolo “Coloriamo le Emozioni”, ispirato al libro “Emozioni sull’Isola di Amore”, illustrato da Fabrizio Zubani, edito da Adnav Edizioni e omaggiato dalla Memoriosa SaS di Pandoli Caterina Gli esami saranno effettuati a partire da fine maggio presso la sede Andos di Catania in Via Odorico da Pordenone 5.