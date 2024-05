Biancavilla, un corso sulla medicina rigenerativa riservato agli operatori sanitari

Sabato 18 maggio, nei locali di Villa delle Favare si terrà il primo evento formativo sulla medicina rigenerativa e le nuove ricerche per la cura delle lesioni cutanee. Un evento promosso dalla Fials Catania, guidata dal segretario provinciale Agata Consoli e organizzato dal gruppo dirigente di Biancavilla (Nicolò Nicolò, Vincenzo Lanza, Giusi Cusmano), con il supporto locale, tecnico e organizzativo di Vincenzo Amato. Sono tutti lavoratori che operano quotidianamente presso l'ospedale biancavillese. "Abbiamo voluto questo evento - spiegano gli organizzatori - perchè è richiesto a gran voce sia dagli operatori sanitari sia dai professionisti che si occupano della formazione, per mettere in luce la buona sanità che esiste ed è presente anche a Biancavilla e in tutto il territorio del distretto, che comprende Bronte, Adrano e Paternò. L’interesse della Fials é di porre al centro dell’assistenza il paziente, che necessita di cure adeguate e di professionisti costantemente aggiornati sulle linee guida internazionali. Ciò si può ottenere unendo le forze, l’impegno e il dialogo". In Italia due milioni di persone sono affette da lesioni croniche cutanee e il numero è destinato ad aumentare con la crescita della popolazione ultraottantenne. L'obiettivo del corso è formare gli operatori sanitari e prepararli alle nuove sfide del settore.