A Catania un convegno ed una tavola rotonda sulla musicoterapia

Dove a volte non arrivano le parole, può arrivare la musica. Lo sanno bene i musicoterapisti impegnati ogni giorno, in Italia e nel mondo, ad aiutare bambini, giovani, anziani affetti da patologie e che grazie alla musica scoprono un nuovo modo di comunicare. Dai soggetti affetti da depressione a coloro che soffrono di patologie dell’apprendimento, dai malati terminali a coloro che stanno camminando nei carboni ardenti della malattia, la musicoterapia non conosce limiti. Se non quello - a volte - istituzionale poiché non sempre la figura è stata riconosciuta. Sono stati fatti grandi passi avanti e adesso anche in Sicilia si nota un interesse diverso per merito degli stessi musicoterapisti, che ogni giorno lavorano a fianco dei soggetti in difficoltà e, nel frattempo, per istituzionalizzare questa figura. Di tutto questo si è parlato oggi durante una tavola rotonda voluta dall’onorevole Giuseppe Zitelli, deputato regionale e segretario della commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari dell’Assemblea regionale siciliana. A sedere intorno al tavolo i rappresentanti dell'associazione Cum - Consiglio Unitario dei Musicoterapisti- nella figura della presidente, dottoressa Stefania Fusco e insieme alla dottoressa Maria Leonardi e alla professoressa Tizian Arena; la scuola di Musicoterapia (Musica Ribelle Aleteia) di Enna nella figura del direttore professor Tullio Scrimali; la dottoressa Rosaria Basile, responsabile Hospice Pediatrico "Casa del Bambino” dell’ospedale Garibaldi Catania. Il deputato ha espresso interesse e ha ascoltato le testimonianze portate che hanno evidenziato i campi di applicazione in cui opera la musicoterapia. Di queste tematiche se ne parlerà durante il convegno promosso proprio dal Cum per il 13 aprile, a partire dalle 08:30, presso l'istituto Ardizzone Gioeni di Catania: “Suoni, relazione e pratiche applicative e di ricerca in Musicoterapia”, il titolo del Convegno Nazionale.