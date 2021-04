Arriva una nuova ambulanza per l'ospedale di Paternò

Buone notizie per la sanità a Paternò: grazie all’impegno dell’Asp di Catania e alle sollecitazioni arrivate dal territorio, l’ospedale di Paterno può adesso contare su una nuova ambulanza di ultima generazione. “Questo è un importante segnale di attenzione: in un momento particolare come quello che stiamo vivendo - dichiara Stefano Passarello, segretario provinciale della Uil Fpl - dove l’emergenza Covid purtroppo è in cima alle priorità, l’arrivo di questa ambulanza insiste sull’importanza di tutta l’assistenza sanitaria che non deve mai rimanere indietro nonostante la pandemia in atto”.

Parlando poi dell’emergenza Covid, Passarello sottolinea come proprio da tutta la provincia arrivino segnali importanti, sia in termini di assistenza, sia in termini di vaccinazione. “Lavorando così si da alla sanità un input positivo che crea fiducia anche nei cittadini: la sanità deve essere a disposizione di tutti e finalmente con questi segnali si da speranza alla cittadinanza”, conclude il segretario.