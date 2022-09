Policlinico, venerdì 23 la seconda giornata aziendale di prevenzione e salute

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Venerdì 23, a partire dalle ore 8.15, nell’aula 2 dell’edificio 4 del Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia, si terrà la “II giornata aziendale Prevenzione e Salute” dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”. Dopo il successo di partecipazione della prima edizione, nel 2021, l’azienda ripropone quest’anno una giornata intera di attività di formazione rivolta ai propri dipendenti, considerati i veri “portavoce” delle attività di prevenzione delle malattie che l’azienda realizza a favore dell’utenza, affinché quest’ultima sia correttamente informata sulle possibilità di controllo, diagnosi e cure delle malattie. Il focus di questa nuova edizione sarà sulla prevenzione dei tumori ginecologici e di quelli cutanei, due dei più diffusi tra la popolazione. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del direttore generale Gaetano Sirna e del direttore sanitario Antonio Lazzara.

Seguiranno gli interventi dei medici Rosalba Quattrocchi (responsabile dell’Unità Operativa Educazione alla Salute) su “prevenzione della malattie e ruolo dei professionisti sanitari”, Rosalia Ragusa (direzione sanitaria) su “il valore dell’epidemiologia: conoscere i dati per programmare interventi efficaci”. Subito dopo, la prima sessione si aprirà con le relazioni degli specialisti in ginecologia e ostetricia Marco Iraci Sareri, sulla patologia tubo/ovarica, Maria Grazia Matarazzo sulla patologia endometriale e Giuseppe Sarpietro sulla patologia cervicovaginale e vulvare. Ci sarà quindi un confronto con dibattito a cui seguirà la seconda sessione con l’intervento della dermatologa Alice Ramondetta sul melanoma e non melanoma skin cancer. La giornata verrà quindi conclusa da un ulteriore confronto-dibattito.