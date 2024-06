Prevenzione in gravidanza: riconoscimenti dell'Onda al Policlinico e al San Marco

“Un ringraziamento speciale per l’impegno e l’attenzione profusi nell’ambito della salute materno infantile alla prevenzione primaria in gravidanza, anche in prospettiva di lungo termine” è stata attribuito dalla Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna) alle unità operative complesse di ginecologia e ostetricia del Policlinico e del San Marco rispettivamente dirette da Liliana Mereu e Emilio Lomeo e di patologia ostetrica del San Marco diretta da Marco Palumbo.

In particolare, il riconoscimento è stato assegnato perché le tre unità operative hanno partecipato alla mappatura delle strutture sanitarie appartenenti al network ospedali “Bollino Rosa 2024-2025” che erogano servizi dedicati alla prevenzione primaria in gravidanza.

“Siamo orgogliosi del prestigioso elogio che la Fondazione Onda ci ha tributato a testimonianza del fatto che il nostro lavoro e il nostro impegno a favore delle donne è riconosciuto anche a livello nazionale – hanno sottolineato i direttori Lomeo, Mereu e Palumbo -. Ringraziamo l’azienda che ci fornisce gli strumenti per eseguire le nostre attività e in particolare tutto il personale che quotidianamente ci segue con abnegazione e senza lesinare fatiche e sacrifici a favore delle pazienti e dei loro piccoli”.