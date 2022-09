I dipendenti del Policlinico partecipano alla II Giornata su prevenzione dedicata a ginecologia e dermatologia

I dipendenti dell’azienda ospedaliera Policlinico “G. Rodolico – San Marco” hanno partecipato a degli incontri formativi sul tema della prevenzione, aggiornando le proprie competenze sulle novità aziendali nei trattamenti delle patologie e nel tipo di assistenza sanitaria a disposizione dei cittadini. L’ospedale ha così istituito la giornata aziendale “Prevenzione e Salute”, giunta alla seconda edizione, quest’anno dedicata alla formazione specifica sulle attività che vengono svolte nei due presidi ospedalieri, “Rodolico” e “San Marco”, in materia di prevenzione dei tumori ginecologici e di quelli cutanei, due dei più diffusi tra la popolazione. L’evento, organizzato in azienda dall’Unità Operativa Semplice “Educazione alla Salute” retta da Rosalba Quattrocchi con la collaborazione del dirigente dell’UOS “Formazione e Aggiornamento”, Angelo Gambera, ha visto la presenza numerosa dei lavoratori che hanno seguito con particolare interesse ogni tema trattato in aula, partecipando ai confronti che sono seguiti agli interventi. Ad intervenire sono stati i ginecologi Marco Iraci Sareri sulla patologia tubo/ovarica, Maria Grazia Matarazzo sulla patologia endometriale e Giuseppe Sarpietro sulla patologia cervicovaginale e vulvare. Non meno interessante la relazione della dermatologa Alice Ramondetta sul melanoma e non melanoma skin cancer. Durante l’evento, sono stati presentati alcuni degli obiettivi della "UE Europe’s Beating Cancer Plan Target 2030" riguardo ai tumori ginecologici. Tra questi il raggiungimento in Europa, entro il 2030, del ciclo completo di vaccinazione contro l’HPV per il 90% delle adolescenti con 15 anni di età; lo screening per prevenire il cancro cervicale con test HPV ad alta precisione per il 70% delle donne tra i 35 e i 45 anni di età e il corretto trattamento per il 90% delle pazienti. La giornata “Prevenzione e Salute”, aperta dai saluti istituzionali del direttore sanitario Antonio Lazzara, è stata introdotta da Rosalba Quattrocchi che ha spiegato i motivi della prevenzione della malattie e il ruolo dei professionisti sanitari, e dalla dirigente medica Rosalia Ragusa su “il valore dell’epidemiologia: conoscere i dati per programmare interventi efficaci”. Anche quest’anno, infine, verranno replicate le due giornate “open day” nelle Unità Operative interessate dal seminario, con attività di counseling o visite specialistiche, ginecologiche e dermatologiche, dedicate ai dipendenti aziendali.