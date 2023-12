Tecniche innovative permettono di sconfiggere la miopia in modo sicuro, indolore e veloce

Molte persone soffrono il dover dipendere dalle lenti, una condizione comune a molti, desiderando vivamente di liberarsi dalla schiavitù degli occhiali o lenti a contatto.

I difetti della vista più comuni sono la miopia, l’ipermetropia e l’astigmatismo, ai quali aggiungiamo anche problematiche come la cataratta o la presbiopia.

Tali deficit possono essere risolti grazie alla chirurgia refrattiva, un tipo di chirurgia che va a correggere tutti i problemi legati alla vista in modo rapido e definitivo, non presentando particolari controindicazioni. Infatti le possibilità d’aver problemi post-operatori come infezioni sono molto limitate perché ci troviamo di fronte ad una tecnologia molto avanzata, utilizzata e soprattutto di superfice, in quanto non intacca le strutture interne, ma si limita a modellare la cornea.

A chi rivolgersi

In Sicilia il punto di riferimento riguardo la chirurgia refrattiva è In Vista Srl, la società di servizi medici d’alta tecnologia applicati alla chirurgia oculare. La struttura, presente a Gravina di Catania a pochi metri dall’uscita autostradale, offre ai propri pazienti la migliore professionalità e confort, promettendo ai propri clienti di buttar via gli occhiali in soli 7 giorni attraverso tre step.

Il primo sarà dedicato ad un esame accurato della vista per appurare la tipologia di difetto visivo ed alla pianificazione della migliore soluzione da adottare, dopo qualche giorno il secondo step sarà dedicato all’intervento vero e proprio presso la struttura, che in 20 secondi di laser vi cambierà la vita grazie a tecniche moderne, veloci ed indolori. Il terzo step consiste nella visita di controllo post operatoria, che assicurerà la migliore ripresa delle normali attività ed un recupero visivo rapido grazie all’uso della tecnologia Zeiss.

Risultato assicurato

In base alle esigenze specifiche dell’occhio del paziente il medico adotterà una tecnica ad hoc, come ad esempio Prk, Femto-Lasik o Smile Pro, il moderno laser di terza generazione a femtosecondi VisuMax Zeiss indicato per risolvere problematiche inerenti miopia e astigmatismo.

In Vista è in primo centro Smile Pro in Sicilia ad adottare tale metodo, assicurando un recupero visivo immediato senza intaccare le fibre responsabili della corretta lacrimazione e prevenendo il problema dell’occhio secco, spesso un effetto collaterale della chirurgia refrattiva.

In pochi secondi puoi migliorare la tua vista e cambiare la tua vita, guardando finalmente il mondo con i tuoi occhi. È possibile prenotare una visita cliccando qui.