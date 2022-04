Aci Castello, domenica 24 aprile al via gli screening di primavera

Domenica 24 aprile fiorisce la prevenzione con gli Screening di Primavera promossi dall’Assessorato Regionale della Salute e il Distretto 108 Yb Sicilia - International Association of Lions Clubs. Per l’occasione, il Lions Club Acicastello Riviera dei Ciclopi presieduto da Pasquale Tringali, in collaborazione con l’ASP di Catania e il patrocinio gratuito dell’Assessorato alla Sanità del Comune di Aci Castello guidato dall'assessore Anna Maria Grasso, dalle ore 9 alle ore 13 in Piazza Castello effettuerà screening gratuiti per la prevenzione del diabete e per la prevenzione cardiologica.

Sarà inoltre possibile prenotare esami di screening quali PAP test, mammografia ed esame per la ricerca del sangue occulto nelle feci. A chi si sottoporrà agli screening clinici verrà donata una matita che, una volta esaurito il suo lavoro, potrà essere piantata nel terreno e dare vita a una pianta. Nel corso dell’evento, inoltre, avrà luogo anche la raccolta di occhiali e libri usati. Il Lions Club Acitrezza Verga presieduto da Elena Trovato, in collaborazione con l’AOE Cannizzaro Catania e il Comune di Aci Castello, presso i locali di Villa Fortuna, dalle ore 9,30 alle ore 13 eseguirà gratuitamente screening cardiologico clinico e strumentale, ecografia per le patologie della tiroide, screening del diabete e delle infezioni sessualmente trasmissibili.

Presso l’info point, oltre alle attività informative finalizzate alla sensibilizzazione della popolazione a corretti stili di vita e ai programmi di screening, sarà distribuito il vademecum “Le 11 regole per sconfiggere il cancro”. "La salute passa anzitutto dalla prevenzione e ben vengano queste giornate dedicate al benessere dei cittadini", dichiara il sindaco Carmelo Scandurra.

"Il Lions Club Riviera dei Ciclopi e il Lions Club Acitrezza Verga, unitamente all’Assessorato Regionale alla Salute, all’ASP, all’AOE Cannizzaro di Catania e al notevole impegno del nostro assessore Anna Maria Grasso, meritano plauso per l’organizzazione in sinergia di questa giornata di grande importanza sociosanitaria", aggiunge. "Prevenire è meglio che curare”, recita un noto spot pubblicitario. È proprio quello che dobbiamo fare: prevenire le malattie attraverso i controlli periodici che grazie agli screening gratuiti organizzati dal Lions Club Riviera dei Ciclopi e dal Lions Club Acitrezza Verga possono essere accessibili a tutta la cittadinanza», conclude l’assessore Anna Maria Grasso.