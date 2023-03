Salute, tumori ginecologici: l’ospedale Cannizzaro premiato al Senato

L'Azienda Ospedaliera Cannizzaro è tra i 40 centri selezionati da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere), a seguito di una mappatura nazionale, per la migliore qualità nell'assistenza alle donne con tumore all'ovaio e all'endometrio. Al Senato della Repubblica, il dottore Salvatore Giuffrida, commissario straordinario dell'Azienda, il professore Paolo Scollo, direttore dell'UOC di Ginecologia e Ostetricia dell'Università Kore di Enna, e la dottoressa Giusy Scandurra, direttore dell'UOC di Oncologia Medica, hanno ritirato il relativo riconoscimento, consegnato nell'ambito dell'evento "Percorsi di Oncologia ginecologica a misura di donna". Obiettivo dell'iniziativa è quello di identificare gli ospedali con i Bollini Rosa che offrono percorsi e servizi nell'ambito dell'oncologia ginecologica allo scopo di supportare le donne con tumore all'ovaio o all'endometrio, individuando quelle strutture che si distinguono per l'alta specializzazione, per la multidisciplinarietà della presa in carico e per la capacità di offrire un'assistenza 'umana' e personalizzata.