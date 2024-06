Salute, vaccino anti papilloma virus per 227 giovanissimi studenti

Concluse le attività del progetto “Back to School”, l’iniziativa di prevenzione che l’Azienda sanitaria provinciale ha rivolto, anche quest’anno, agli Istituti scolastici della provincia per promuovere la vaccinazione anti- papilloma virus fra gli studenti. Le attività, coordinate dal dipartimento di prevenzione, sono state realizzate dal servizio di epidemiologia, con l’obiettivo di aumentare le coperture vaccinali e rafforzare la campagna nazionale di vaccinazione contro il papilloma virus favorendo il coinvolgimento attivo del territorio.

Il progetto ha visto l’adesione di 4 Istituti comprensivi cittadini: “Pizzigoni-Carducci”, “Di Guardo-Quasimodo”, “XX Settembre”, I.C. “Sauro- Giovanni XXIII”. 227 gli studenti vaccinati, nati fra il 2009 e il 2013. Sono state 8 le sedute vaccinali effettuate dall’equipe del servizio di epidemiologia nel corso degli open day programmati con le Direzioni degli Istituti scolastici, raggiungendo così un cospicuo incremento dei vaccinati nella popolazione scolastica coinvolta.

Gli open day vaccinali sono stati preceduti da incontri con gli alunni nelle classi e da momenti informativi rivolti ai genitori, sia in presenza sia tramite piattaforme web. Nei giorni successivi alla seduta vaccinale gli operatori del servizio di epidemiologia hanno, inoltre, provveduto a contattare i genitori dei ragazzi per offrire loro la prenotazione di altri vaccini previsti nella fascia d’età dei figli, in particolare i vaccini contro la meningite. Le scuole interessate al progetto potranno richiedere informazioni inviando una e-mail all’indirizzo uoc.semp@aspct.it.

Per prenotare la vaccinazione, presso gli ambulatori dell’Asp di Catania, i cittadini possono: - chiamare il numero 095.2540104; - mandare una e-mail all’indirizzo prenotazionevaccini@aspct.it ; - prenotare tramite la piattaforma dedicata al seguente link https://vaccini.aspct.it/vacpreno1