Sanità, Congresso Internazionale del Mediterraneo: il primo in Sicilia

Professionisti provenienti da tutto il mondo, oltre agli iscritti agli Ordini siciliani delle professioni sanitarie, si confronterranno da domani al 21 ottobre ad Acicstello, nell'Hotel Sheraton Four Points, in occasione del I Congresso Internazionale del Mediterraneo, il primo in Sicilia, voluto ed organizzato dall'Associazione Professione Salute per discutere sulle migliori pratiche e strategie nel campo delle politiche sanitarie con al centro la persona. Lo scopo è quello di analizzare e condividere temi di stretta attualità, sia sociale che scientifica, coinvolgendo oltre 100 tra i relatori più qualificati del settore.

L'organizzazione del Congresso offrirà anche l'opportunità di networking in cui i partecipanti potranno connettersi con colleghi e leader del campo della salute. All'evento hanno aderito tutte le Federazioni di rappresentanza del sistema sanitario nazionale, presenti all'inaugurazione con i propri presidenti nazionali: Ordini Professioni Infermieristiche, Ordini Professione di Ostetrica, Ordini dei Fisioterapisti, Ordini tecnici di radiologia e Professioni della riabilitazione e prevenzione.