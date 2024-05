Scompenso cardiaco, al Cannizzaro nasce l'associazione dei pazienti "Cuore a Cuore"

Sabato 1 giugno verrà presentata al centro congressi dell'ospedale Cannizzaro l'associazione "Cuore a Cuore", nata dall'iniziativa dei pazienti con scompenso cardiaco seguiti dall'ambulatorio appositamente dedicato. L'incontro, organizzato dal dottor Francesco Amico, direttore del reparto di cardiologia, dalla dottoressa Maria Catalano e dal team dell'ambulatorio scompenso cardiaco da lei coordinato, con la collaborazione dei pazienti attivamente coinvolti nel progetto, avrà inizio alle ore 9 e 30.

Dopo gli interventi introduttivi, seguirà la presentazione dell'associazione da parte del dottor Amico, che ne è presidente. Nel corso della mattinata si susseguiranno gli interventi di relatori esperti, tra cui il dottor Giuseppe Leonardi, responsabile dell'unità operativa "scompenso cardiaco grave" dell'ospedale Policlinico-San marco di Catania, la dottoressa Maria Catalano, la presidente dell'associazione "Voi", Dina Castronovo e le professioniste dell'ambulatorio scompenso cardiaco del Cannizzaro, dottoresse Mariella Russo, Laura Salemi e Marinella Paratore. Concluderanno l'incontro le testimonianze dei soci fondatori Angela Cerro, Cherubino Fiorini e Angelo Amato. L'associazione "Cuore a Cuore", fondata nel gennaio scorso, è un'organizzazione senza scopo di lucro che ha l'obiettivo di promuovere iniziative a favore dei pazienti cardiopatici scompensati e dei loro familiari.

Lo scompenso cardiaco è una patologia con un forte impatto epidemiologico, che diventa sempre più onerosa con l'aumentare dell'aspettativa di vita: in Italia ne soffrono circa 1.200.000 persone. L'ambulatorio scompenso cardiaco dell'ospedale Cannizzaro segue circa 900 pazienti, secondo un modello "ibrido" che prevede sia visite in presenza che telemonitoraggio. Per le sue innovative attività di telemedicina, l'ambulatorio ha ottenuto il primo premio regionale "best in sanitas" 2022 e il secondo posto nazionale al "forum sistema salute" di Firenze lo scorso anno.