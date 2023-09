Tumori alla testa e al collo, dal 18 al 21 settembre screening gratuiti al Policlinico e al San Marco

Da domani 18 a giovedì 21 settembre prossimo, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” offrirà agli utenti screening gratuiti mirati alla prevenzione dei tumori testa-collo. L’Aoup aderisce così alla “Make Sense Campaign” 2023, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo che ritorna quest’anno promossa, in Italia, dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc).

Le visite saranno eseguite in entrambi i presidi aziendali, dagli specialisti delle due Unità Operative Complesse di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Maxillo-facciale secondo un preciso calendario: gli otorinolaringoiatri effettueranno le visite dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di martedì 19 e giovedì 21 settembre 2023, nell’ambulatorio numero 15 al piano terra dell’edificio 3 del presidio “Rodolico” di via Santa Sofia e negli ambulatori numero 37 e 38 dell’edificio B, nella “main street” del San Marco. Gli esperti dell’Uoc Maxillo-facciale saranno presenti, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di domani lunedì 18 e giovedì 20 settembre, nell’ambulatorio numero 44 dell’edificio B, nella “main street” dell’ospedale San Marco. Gli screening saranno ad ingresso libero, in ordine di arrivo senza bisogno di prenotazione, e fino ad esaurimento delle disponibilità.