Giornata mondiale della vista: i Lions clubs e i Leo clubs di Catania organizzano uno screening visivo gratuito

In occasione della Giornata Mondiale della Vista che cade il 13 ottobre, i Lions Clubs e i Leo Clubs della città di Catania, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi, eseguiranno uno screening visivo gratuito avvalendosi dell’l’Unità Mobile Oftalmica; sarà possibile sottoporsi al controllo dalle 16 alle 19 in piazza Stesicoro. L'iniziativa è promossa dal Coordinatore Area Vista, Massimo Di Pietro, e dal Delegato Screening Vista, Pietro Zola, in collaborazione con il Presidente della V Circoscrizione, Giuseppe Falsaperla, e dalla Delegata ai Leo Clubs della III Area Operativa, Myriam Fichera.