Vaccino Covid, via alla somministrazione delle seconde dosi al Cannizzaro

Sono state eseguite questa mattina le prime somministrazioni del richiamo del vaccino anti-Covid Pfizer-Biontech agli operatori sanitari operanti nelle diverse sezioni Covid dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania. Si tratta di medici e infermieri che avevano ricevuto la prima dose a Palermo il 28 dicembre, all’inizio delle tre giornate che l’Assessorato alla Salute aveva riservato alle aziende sanitarie. Tra i dipendenti che oggi hanno ricevuto la seconda dose, nell’ambulatorio dedicato alla campagna vaccinale aperto la scorsa settimana, i direttori delle Unità Operative di Malattie Infettive, Medicina Interna e Terapia Intensiva Respiratoria e responsabili dei reparti Covid dell’Azienda, rispettivamente Carmelo Iacobello, Lorenzo Malatino e Sandro Distefano, nonché medici e infermieri.

La vaccinazione è stata effettuata nel rispetto delle indicazioni dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza e proseguirà regolarmente, in considerazione della disponibilità delle dosi Pfizer-Biontech in farmacia che garantisce la copertura della seconda somministrazione anche a fronte di una fornitura ridotta. Nei prossimi due giorni la campagna interesserà gli altri operatori vaccinati a Palermo, tra cui medici e infermieri del Pronto Soccorso e delle sezioni Covid, mentre giorno 21 comincerà la somministrazione del richiamo a quanti hanno ricevuto la prima dose in Azienda a partire dal 31 dicembre.