Confronto sulla sinergia medica promosso dal poliambulatorio Medisan

Fare squadra: è l’obiettivo che da sempre si sono prefissi i dottori Cristian Fioriglio e Francesca Maria Mirisciotti, rispettivamente fondatore e amministratrice delegata della Medisan, il Poliambulatorio catanese da anniriferimento per la medicina in Sicilia. Proprio nella nostra regione Medisan può vantare il primato di essere l’unico Poliambulatorio Privato autorizzato per quasi tutte le branche di medicina specialistica con annesse due sale operatorie di chirurgia generale e di endoscopia digestiva. Elementi questi - insieme ad atri - che permettono al paziente di avere un’assistenza a tutto tondo.

"Non abbiamo paura di fare gruppo - dichiarano il dottor Fioriglio e la dottoressa Mirisciotti - tant’è che la nostra struttura è aperta a tutti i medici che hanno bisogno di un luogo fisico dove poter visitare e operare: più di 40 i professionisti che hanno scelto di appoggiarsi al Poliambulatorio che può vantare su un’ampia gamma di prestazioni mediche oltre che di un moderno laboratorio di analisi”. Dal lontano 2004 tanta strada è stata fatta, "quasi 20 anni che ci permettono di poter affermare senza smentita di essere considerati una delle realtà più importanti nel panorama sanitario regionale”, continuano i due dottori. Da un’intuizione, dunque, del dottor Fioriglio - biologo e tossicologo forense - la struttura sanitaria ha sempre puntato, per crescere, su moderne tecnologie e su professionalità del panorama sanitario regionale, per una vera e propria “Sinergia Medica”, così come recita il titolo del secondo convegno che si terrà sabato 25 febbraio a partire dalle 18 presso il SAL di Catania e al quale parteciperanno sia esponenti del mondo sanitario che della magistratura considerando le partnership che proprio con la Procura sono state avviate. “Siamo dotati delle migliori tecnologie e abbiamo avviato una serie di collaborazioni con enti pubblici e privati che hanno arricchito la nostra offerta”, continua Cristian Fioriglio evidenziando anche come il punto di forza sia la costante vicinanza al cittadino attraverso un servizio dedicato h24 mediante piattaforme social che permettono di rispondere a tutte le curiosità e le paure dei pazienti: importanti i numeri registrati in termini di crescita e di presenza. Da qui la voglia di allargare i servizi che vengono offerti: a quelli già noti come Analisi Cliniche, Genetica clinica, Tossicologia clinica, Citologia, Medicina del Lavoro, Ecografie e Vst.Chirurgiche, Ginecologia ed Ostetricia, Cardiologia, Angiologia, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia e Ortopedia, si sono aggiunti Dermatologia, Pediatria, Gastroenterologia con Endoscopia Digestiva, Pneumologia, Anestesiologia, Terapia del Dolore, Fisiatria, Fisioterapia, Osteopatia, Reumatologia, Chirurgia Generale, Diagnosi per Immagini, Servizi Infermieristici, Nutrizione Clinica, Medicina Estetica, Endocrinologia, Istocitopatologia, Urologia e Andrologia. “Una importante sinergia medica”, commentano i dottori Cristian Fioriglio e Francesca Mirisciotti che puntano a far diventare il Poliambulatorio Medisan un punto di riferimento per la cittadinanza, con servizi eccellenti e professionalità di alto valore grazie alla collaborazione con i più bravi esperti dei vari settori. Senza dimenticare le collaborazioni con le Asp di Catania, Enna e Ragusa.

“Creare sinergia con il personale medico che opera nelle strutture pubbliche e che decide di appoggiarsi anche presso il Poliambulatorio Medisan e di conseguenza creare rete con il territorio, sono per noi motivo di orgoglio”, concludono i dottori Cristian Fioriglio e Francesca Mirisciotti. A cui si deve un altro merito: sabato, con la presenza di Don Solidoro, Cappellano Militare Capo del comando militare di Sigonella, verrà inaugurato l’anno sanitario, novità assoluta nel panorama medico visto che mai si è fatta né nella sanità pubblica né in quella privata.