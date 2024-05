"Mamma non sei sola", il VI Municipio promuove un incontro sul sostegno alla natalità

Nasce un nuovo progetto a cura della dottoressa educatrice e puericultrice Roberta Russo in collaborazione con il VI Municipio del comune di Catania. Un evento a sostegno delle future neo mamme, pensato per rimanere vicini alle donne in uno dei periodi più felici e delicati della loro vita. Durante l’incontro, che si terrà giorno 29 Maggio dalle ore 10:00 presso la sede del VI Municipio – Stradale San Giorgio 27, si affronteranno diverse tematiche creando uno spazio condiviso per la cura, l’accoglienza, l’ascolto , il sostegno e l’informazione per la neo-mamme e le famiglie. Avere un bambino rappresenta uno dei cambiamenti più grandi nella vita di una persona, afferma la dott.ssa Russo, sentirsi spaesati, abbracciare la nuova dimensione a tre e pensare di avere bisogno di sostegno è molto comune, ma non bisogna sentirsi sole. La puericultrice, figura socio-sanitaria riconosciuta dal Ministero della Salute fin dal 1940, si occupa del benessere del bambino sia dal punto di vista dello sviluppo psicologico, motorio, ludico, sia dal punto di vista sanitario, collaborando anche con altre figure del materno infantile. Quest’ultima fornisce assistenza ai genitori per quanto riguarda la crescita del neonato dando loro le informazioni necessarie per interpretarne i bisogni. Il ruolo fondamentale della puericultrice è quello di guida, una guida che non si sovrappone mai al compito genitoriale, al contrario aiuta i neo genitori ad individuare le risorse personali per assolvere al meglio il loro ruolo. Si dichiarano soddisfatti il Presidente e i Consiglieri - finalmente si sta ottenendo la tanto auspicata collaborazione tra istituzioni politiche e le realtà del territorio, la nostra sede municipale è ormai da tempo una fucina di idee, un luogo di condivisione aperto a tutti i cittadini. Iniziative come questa, tenuto conto dell’elevato tasso di natalità nei nostri quartieri, sono fondamentali e vanno estese anche alle tante realtà scolastiche presenti in zona.