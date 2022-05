Torna l'iniziativa "Maggio in…forma" per la prevenzione del tumore al seno

Si rinnova a Catania l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Dal 12 al 14 maggio, torna "Maggio in…forma", campagna di informazione e prevenzione del tumore al seno organizzata da Andos Comitato di Catania e dalla Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il sostegno del Quotidiano di Sicilia. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Catania e dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, offre alle giovani donne di 40-49 anni, non raggiunte dal sistema sanitario nazionale, l’opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografia gratuita. Giunta alla settima edizione, Maggio in…forma è nata nel 2015 per mantenere vivo il ricordo di Marilù Tregua, giovane donna e imprenditrice catanese colpita dal tumore al seno a soli 35 anni. L’evento sarà presentato a Palazzo degli Elefanti martedì 10 Maggio alle ore 10 e 30, in presenza dell’Assessore alla Salute Giuseppe Arcidiacono. In programma, giovedì 12 maggio alle 16.30, l’incontro al Cortile Platamone per parlare di diagnosi precoce dal titolo “Tumore al Seno: Allattamento, Istruzione e Prevenzione”. Le prenotazioni per gli screening mammografici gratuiti saranno, infine, raccolte sabato 14 maggio, dalle 9 alle 13, in piazza Stesicoro, fino ad esaurimento. Le prime 100 donne che prenoteranno la mammografia riceveranno in omaggio anche il libro multilingue per bambini, tradotto in inglese e ucraino, intitolato “Emozioni sull’Isola di Amore”. Una fiaba capace di far riflettere grandi e piccoli sull’importanza dell’amore nella vita, scritta da Maria Teresa Ruta e Katty Pann, illustrata da Fabrizio Zubani ed edita da Adnav Edizioni. Gli esami saranno effettuati da metà maggio, con il nuovo mammografo digitale dalla dottoressa Antonella D’Angelo, radiologo senologo presso la sede Andos di Catania in Via Odorico da Pordenone 5.