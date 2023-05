Tumori al seno, rimandata l'iniziativa "Maggio in...forma"

Rimandata a venerdì 26 Maggio, a causa del maltempo, la tappa conclusiva di Maggio in…forma. L’ottava edizione della campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Andos Comitato Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania, avrebbe dovuto concludersi sabato 20 maggio in Piazza Stesicoro.

Le avverse previsioni meteo hanno costretto le due organizzatrici, Francesca Catalano e Raffaella Tregua a spostare la manifestazione. Grazie al Comune di Catania, che tempestivamente ha riprogrammato l’evento, l’Autobus della Prevenzione di AMTS per Maggio in…forma e le prenotazioni per le mammografie saranno, quindi, raccolte venerdì 26 maggio dalle 9.00 alle 13.00 in Piazza Stesicoro.

Quest’anno, grazie alla generosità degli sponsor che hanno aderito all’iniziativa, sarà possibile omaggiare più di 400 mammografie gratuite alle donne di 40-49 anni, non raggiunte dai programmi di screening previsti dal sistema sanitario nazionale. L’obiettivo di Maggio in…forma è facilitare la scelta delle giovani donne di fare prevenzione e per questo non sono previsti lunghi tempi di attesa per l’esecuzione delle mammografie.

A tutte le donne che prenotano la mammografia in Piazza Stesicoro è offerta la possibilità di scegliere il giorno e l’ora in cui effettuare il proprio screening in un calendario di date che va da maggio a dicembre 2023. Le prime 100 donne riceveranno in omaggio anche l’album da disegno per bambini dal titolo “Coloriamo le Emozioni”, ispirato al libro “Emozioni sull’Isola di Amore”, illustrato da Fabrizio Zubani, edito da Adnav Edizioni e omaggiato dalla Memoriosa SaS di Pandoli Caterina. Come ogni anno gli screening sono effettuati con il nuovo mammografo digitale dalla dottoressa Antonella D’Angelo, radiologo senologo presso la sede Andos di Catania in Via Odorico da Pordenone 5.