L'Unione Italiana Ciechi chiede vaccini Covid in via prioritaria

Il presidente regionale dell'Uici, Minincleri ha scritto al governatore Musumeci e all' assessore Razza per chiedere anche in Sicilia priorità nella somministrazione vaccinale per queste categorie protette. Ma anche per accompagnatori e collaboratori "ciechi assoluti o parziali e ipovedenti gravi sono tra le categorie con minori difese rispetto al Covid, perché 'vedendo' esclusivamente attraverso il tatto sono costretti a toccare qualunque cosa, senza guanti o protezioni, esponendosi così al contagio". Lo ha ricordato il presidente dell'Uici regionale, Gaetano Renzo Minincleri, che ha inviato una lettera al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e all'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in cui chiede che queste categorie protette "abbiano priorità nella vaccinazione anti-Covid". Minincleri, nella missiva, ha sottolineato come il commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, abbia accolto l'appello lanciato dal presidente nazionale dell'Uici, Mario Barbuto, "per inserire le persone con disabilità visiva nel programma di vaccinazione delle prossime settimane".

Barbuto aveva rimarcato la necessità di vaccinare anche accompagnatori e collaboratori che vivono in simbiosi con i ciechi. Per esempio, ha detto Minincleri parlando della Sicilia, "il personale delle strutture dell'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in tutta l'Isola, della Stamperia Regionale Braille di Catania e del Centro regionale Hellen Keller, scuola cani guida, di Messina".