Via alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/24

È iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/24. Obiettivo primario dell’attività è di prevenire la mortalità e ridurre il rischio di complicanze gravi e di ricovero ospedaliero in persone fragili o in gruppi a rischio. La campagna, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di prevenzione e dall’Uoc epidemiologia dell’Asp di Catania, si concluderà il 29 febbraio 2024.

Come da indicazione regionale, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a: persone anziane, a partire dai 60 anni in su; chi soffre di malattie croniche; residenti in Rsa; bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni; operatori sanitari; donne in gravidanza; addetti ai servizi pubblici (forze dell’ordine, insegnanti, ecc.); chi lavora a contatto con gli animali e tutti coloro che vivono con persone a rischio.

La vaccinazione antinfluenzale potrà essere eseguita in via prioritaria presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche in co-somministrazione con la vaccinazione anti-pneumococcica o anti Herpes-zoster, oltre che presso gli ambulatori vaccinali, previa prenotazione on line, collegandosi al sito aziendale https://vaccini.aspct.it/vacpreno1.

È previsto anche un ambulatorio dedicato alla vaccinazione antinfluenzale sito a Catania, in corso Italia 234, ad accesso libero dalle 8.30 alle 11.30, senza necessità di prenotazione.

Vaccinazione anti-covid

La dose di richiamo con la nuova formulazione di vaccino XBB 1.5. è raccomandata a distanza di 6 mesi (riducibili a 3 in caso di rischio aumentato) dall’ultima dose di vaccino anti-Covid 19 ricevuta o dall’ultima infezione, ripetibile ogni 12 mesi. La vaccinazione è prevista prioritariamente per i soggetti over60 e per tutte le persone con patologie a rischio.

Il vaccino è eseguibile, previa prenotazione attraverso il sito aziendale https://vaccini.aspct.it/vacpreno1, presso gli ambulatori vaccinali di competenza territoriale, col seguente calendario:

Lunedì mattina:

- Bronte, Via Marziano, 50

Martedì mattina:

- Acireale, Via Martinez, 19

- Catania, Corso Italia, 234

- Mascalucia, Via Regione Siciliana, 12

Mercoledì mattina:

- Scordia, Via Luigi Capuana, 32

Giovedì pomeriggio:

- Acicastello, Via Re Martino 84

- Giarre, Corso Sicilia, 1

Venerdì mattina:

- Acireale, Via Martinez, 19

- Biancavilla, Via SS. Addolorata (Plesso B)

- Caltagirone, Via Porto Salvo, 22

- Catania, Corso Italia 234

- Mascalucia Via Regione Siciliana, 12

- Paternò, Via Massa Carrara, 2

Nei suddetti ambulatori, nei giorni indicati, è possibile la co-somministrazione col vaccino antinfluenzale, come da indicazione ministeriale. Per informazioni è possibile contattare il proprio medico curante o il Dipartimento di Prevenzione e l’Uoc Epidemiologia tramite indirizzo mail a uoc.semp@aspct.it