Visite gratuite nel VI Municipio per prevenire i tumori al seno

Screening gratuiti al seno per individuare possibili tumori. E' lo scopo dell'iniziativa presentata ieri nei locali del VI municipio e che, giorno 17, coinvolgerà i cittadini catanesi. "Un evento importantissimo per il nostro territorio - dichiara Francesco Valenti, presidente della VI Municipalità - a cui hanno partecipato tante realtà che ringrazio per il supporto e il contributo dato per la realizzazione di questa iniziativa. Tanti cittadini del nostro Municipio potranno effettuare giorno 17 un controllo gratuito presso i locali messi a disposizione della Misericordia Santa Croce, stradale Sangiorgio 27, dalle 15 alle 19. Un incontro a tratti molto emozionante, grazie anche alla testimonianza della dottoressa Fabiana Muni, (pedagogista, scrittrice, paziente oncologica). Ringrazio l’assessorato ai Servizi Sociali e il dirigente Medico dott. Alessandro Belvedere , il quale - conclude- ha garantito ulteriori appuntamenti per permettere ad altri cittadini di effettuare gli screening al seno. Sono questi i progetti concretamente fanno la vera differenza, progetti che davvero possono salvarti la vita".

L’iniziativa, promossa dai presidenti delle 6 municipalità catanesi, insieme all’assessorato ai servizi sociali, famiglia e inclusione, ha lo scopo di favorire l'accesso a percorsi di prevenzione oncologica attraverso modalità più snelle e più vicine alle esigenze della cittadinanza. Attraverso l’equipe di medici specializzati verrà fornita lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario. Il progetto si svilupperà nel mese di ottobre nei municipi 1, 3 e 6. Nel mese di Novembre nei municipi 2, 4 e 5.

Hanno aderito le seguenti associazioni: Fratres Padre Pio da Pietrelcina Catania, Centro Rosario Livatino (IC.San

Giorgio, Parrocchia Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio a Fossa Creta, Caritas Diocesana Catania), Confraternita Misericordia Santa Croce, IC. Angelo Musco, I.C.Pestalozzi, I.C. V. Brancati, I.C. Rita Atria - Fontanarossa, I.C. Dusmet, I.C. Campanella Sturzo, Oratorio Giovanni Paolo II, Librino-Catania, HdueO sport & animazione ASD, Talità Kum Librino, Parrocchia Resurrezione del Signore, Comitato Librinoattivo, Boxing Team Catania Ring, Parrocchia Santa Chiara, Parrocchia Nostra Signora del SS, Associazione Uniti si Può.