Visite urologiche gratuite presso il Private Hospital Argento

Proseguono le giornate gratuite dedicate alla prevenzione specialistica delle malattie urologiche organizzate dal dottor Vincenzo Cosentino, specialista in Urologia - Università di Padova, già primario Urologo.

Viste le disposizioni di sicurezza per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, la prenotazione è indispensabile, inviando una mail all’indirizzo ordiniprivatehospitalargento@gmail.com indicando nell’oggetto “prenotazione screening gratuito urologico” inserendo il nome, il cognome, l’età, il sesso e il numero telefonico del paziente che desidera prenotarsi, oppure telefonando direttamente alla Private Hospital Argento al numero 095 515504 (dalle 8.00 alle 20.00). Ai pazienti che si sono prenotati per le date 22 e 29 marzo, così come per le nuove date inserite, è richiesta la certificazione di avvenuto tampone, con esito negativo, fatto nelle 72 ore precedenti la visita.

Qualora i pazienti fossero sprovvisti, sarà possibile sottoporsi al tampone rapido, da farsi direttamente nei locali della Private Hospital Argento di Catania al costo di 25 euro a tampone. Nel rispetto delle norme di sicurezza per contrastare il diffondersi del Coronavirus, saranno gestite fino a un massimo di 12 visite gratuite per giornata. per garantire il distanziamento, ogni paziente sarà prenotato con un intervallo di 20 minuti. Lo screening gratuito del “Mese della prevenzione” è mirato per pazienti maschili e femminili, per verificare lo stato di salute dell’apparato urinario e genitale maschile, e individuare la presenza di patologie in entrambi i sessi. Solo dopo aver concluso la visita, il dottor Vincenzo Cosentino indirizzerà il paziente verso il percorso diagnostico-terapeutico appropriato.