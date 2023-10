Screening gratuito della vista a Catania giovedì 5 ottobre. L'iniziativa dei 17 Lions club della V Circoscrizione (Catania centro), presieduta da Matteo Cannizzaro, si svolgerà dalle 16 alle 19, in piazza Stesicoro a Catania. I cittadini, adulti e piccini, potranno usufruire del controllo gratuito grazie agli specialisti volontari a disposizione. I Lions sono noti nel mondo come i 'cavalieri dei non vedenti' per la loro tradizionale attività per la vista, che oltre agli screening prevede la donazione di cani guida e altre iniziative di prevenzione e di supporto per non vedenti e ipovedenti.