Samuela Schilirò: "Santa madre dell'umanità" è il nuovo singolo della cantautrice catanese

Nel brano, l’artista sperimenta sonorità differenti rispetto alle precedenti produzioni, attualizzando suoni retrò anni ’80 ai giorni nostri. In “Santa Madre dell’Umanità” miscela in modo giocoso i suoni classici delle chitarre elettriche, marchio distintivo del suo stile, alle drum machine e ai sintetizzatori. L’impianto ritmico, sempre estremamente importante e che vuole rappresentare il senso di ansia e frenesia che permea tutto il brano, diviene minimale per lasciare maggiore spazio all’armonia. “Santa Madre dell’Umanità” è stato composto da Samuela Schilirò che ne ha scritto anche il testo con Mariagiovanna Lauretta. Produzione artistica: Samuela Schilirò. Registrato da Michele Musarra presso il Phantasma Recording Studio di San Giovanni La Punta (CT). Mixato e masterizzato da Paolo Lovat. Foto di Rori Palazzo. Grafica di Damiano Friggi. Make up di Francesco Paolo Catalano. Hanno suonato: Samuela Schilirò (voce, cori, chitarra elettrica, synth, programmazioni), Denis Marino (chitarra elettrica), Michele Musarra (basso, programmazioni), Mariagiovanna Lauretta (piano),Vincenzo Di Silvestro (violino).