Ultimi giorni di mare: tante offerte e sconti per il Lido Le Palme solo su ShopToday

Lido Le Palme: Un mare di Avventure! Una baia di sabbia dorata dove trascorrere l’estate perfetta, quella in grado di accontentare tutti. Mamma e papà potranno divertirsi insieme ai figli oppure rilassarsi con la tranquillità di sapere i loro piccoli con un Family Tutor che si occuperà a tutto tondo del benessere e del divertimento del bambino. Lo coinvolgerà in attività di gruppo, si preoccuperà di farlo pranzare agli orari migliori con cibi sani ma golosi e lo seguirà con premura facendo in modo che non gli manchi niente e che possa giocare in totale sicurezza.

Il Lido Le Palme è a misura di bambino. Non a caso, ogni anno, viene scelto da scuole e associazioni come struttura per ospitare progetti speciali (Play School) e grest estivi. La divisione degli spazi è studiata per permettere ai bambini di divertirsi in totale libertà e agli adulti in cerca di relax di godere solo del rumore del mare. Il Lido Le Palme offre inoltre i suoi locali per l’organizzazione di Party di compleanno in riva al mare.

Le Palme è anche divertimento e nuove conoscenze. Gli sport in spiaggia, i giochi, le attività in piscina, la palestra attrezzata e gli eventi (sfilate, degustazioni, spettacoli) sono il modo migliore per incontrare nuovi amici tra un tuffo e un drink. La struttura e i servizi del Lido Le Palme sono pensati per far sentire a casa persone di tutte le età: dalle eleganti e confortevoli cabine ai gazebo circondati dalla natura passando per i campi da bocce.

Il tuo cane è il benvenuto e verrà trattato da vero re. Per lui una speciale spiaggia su misura – la dog beach -un servizio di tolettatura e veterinario sempre attivi e un dog bazar dove acquistare tutto quello che potrà rendere indimenticabile la sua giornata al mare. Segui Palmino, il nostro cucciolo mascotte, per scoprire gli spazi dedicati.

Offerta per lo stabilimento Lido Le Palme a prezzi scontati del 40%: Ingressi Interi validi tutti i giorni, Ingressi bambini validi tutti i giorni, ingressi Interi e Bambini per l'area centrale validi tutti i giorni, Parcheggio Auto, Parcheggio Moto.

In ogni Ingresso è compreso: lettino, ombrellone, baubeach, piscina, parco giochi, intrattenimento bimbi, attivita' adulti, aree picnic, docce fredde, campi sportivi. Dal lunedì al Sabato dalle 8:00 alle 20:00.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri tutte le migliori offerte di ShopToday! E se ti iscrivi alla newsletter per te uno SCONTO EXTRA! CLICCA QUI