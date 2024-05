Asili nido:, Durigon: "In arrivo 5,76 milioni per la città metropolitana"

"Grazie alla Lega e al ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha firmato oggi il decreto per un nuovo Piano per gli asili nido, in arrivo 7,2 milioni di euro per Palermo, 5,76 milioni per Catania e 5,76 milioni per Messina, per un totale di 18.720.000 euro per le tre città metropolitane. Una misura che consentirà agli istituti del territorio di incrementare di 780 i posti ma, soprattutto, una risposta concreta alle esigenze delle famiglie e delle neo mamme che potranno conciliare il lavoro con la maternità. La Lega dimostra ancora una volta con i fatti la sua costante attenzione verso le istituzioni scolastiche, il lavoro e le famiglie". Così in una nota il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, coordinatore della Lega in Sicilia.