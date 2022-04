Tetto danneggiato: per protesta il Boggio Lera farà lezione in piazza Università

Lezioni in piazza Università per protestare. La decisione arriva dal liceo scientifico Boggio Lera di Catania che ha annunciato come dal 13 maggio a rotazione una classe farà lezione all'aperto. Come recitano una nota d'agenzia Ansa è lo stesso dirigente scolastico a spiegare le ragioni della protesta: nel mese di novembre 2021 era crollata parte di un tetto della sede centrale e pare che i problemi conseguenti non siano stati risolti.

"L'iniziativa è nata - spiega il dirigente - per ricordare alle autorità e all'opinione pubblica che ancora oggi non sono stati risolti i problemi nati in seguito al crollo di una parte del tetto della sede centrale avvenuto il 10 novembre e come è scritto nella nostra Costituzione, deve essere garantito il diritto allo studio".