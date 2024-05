La "Carovana della sicurezza stradale" fa tappa a Caltagirone

Mercoledì 8 maggio, presso l’istituto superiore "Majorana-Arcoleo", a partire dalle ore 9, l'unità operativa di Educazione e Promozione della Salute dell’Asp di Catania, metterà in atto l'iniziativa "Carovana della sicurezza stradale". L’iniziativa, promossa in attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025, intende promuovere la sicurezza stradale e le azioni di prevenzione degli incidenti ed incrementare le conoscenze e la consapevolezza sul tema da parte degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado della provincia di Catania. Oltre 250 ragazzi saranno coinvolti in numerose attività incentrate sulla sicurezza stradale.

Parteciperanno anche: il comando provinciale dei carabinieri,la polizia stradale di Catania, polizia municipale di Caltagirone, i vigili del fuoco di Caltagirone; il Sert del Distretto Sanitario di Caltagirone-Asp di Catania, la Protezione Civile calatina, la Croce Rossa di Caltagirone, l' Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria di Caltagirone, l' Associazione Nazionale Polizia di Stato di Caltagirone, l' Associazione Nazionale Carabinieri - sezione di Caltagirone,l' Associazione Famiglie Vittime della strada, Avis, il comitato provinciale di Catania della Federazione Ciclistica Italiana, la confederazione Rangers, Fiab Catania - Montainbike Sicilia, il Nucleo Operativo Guardia Rurale Agricola, i volontari del Comitato Provinciale per l’Unicef. E' prevista la presenza dei rappresentati delle amministrazioni locali del calatino. La conclusione delle attività è prevista per le ore 13.

Secondo i dati riportati nel focus Istat sugli incidenti stradali, nel 2022 si sono verificati in Sicilia 10444 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 226 persone e il ferimento di altre 15199. Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente. I tre gruppi costituiscono complessivamente il 45,6% dei casi. Il tasso di mortalità è più alto per la classe di età 15-29 anni (7,1 per 100mila abitanti) e per quella di età 65 e oltre (5,4 per 100mila abitanti).