Il castello Ursino ospita un concerto degli studenti del liceo musicale "Turrisi Colonna"

Nel sdelle Scuderie del castello Ursino di Catania si è svolto l' undicesimo concerto della classe di violino e musica da camera del liceo musicale e coreutico statale "G. Turrisi Colonna" di Catania, diretto dal maestro Fabio Raciti. Tra i presenti, anche l' assessore alle politiche giovanili Viviana Lombardo, che ha concesso alla dirigente scolastica Emanuela Gutkowski Loffredo, grazie al patrocinio del comune di Catania, di poter usufruire dei locali. Dopo l' esecuzione del tradizionale inno nazionale italiano, l'orchestra formata da 23 elementi (archi, ottoni, legni e percussioni) ha eseguito un repertorio di musiche barocche di Antonio Vivaldi. Molto accattivante e ben eseguita è stata la celeberrima "Eine Kleine Nacktmusik" di W.A Mozart. Dal tango "Por una Cabeza", alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano, alla sigla del film "La Matassa" composizione musicale con la partecipazione del noto attore Domenico Centamore ( presente per l' occasione in veste di genitore dell' alunno Giovanni Tubista dell' orchestra), che ha scherzosamente diretto i giovani allievi del maestro Raciti. Tra applausi e richiesta di bis, valzer eseguiti alla fisarmonica solista dall' allievo Salvatore Tomaselli, accompagnato dall' intera orchestra, per finire con il valzer n. 2 di Sostakovic, con la partecipazione del corpo di ballo "Danzando l' 800", di Lucia Siragusa e un brano blues per dare l' appuntamento al prossimo anno scolastico.