Colletta alimentare: la partecipazione degli alunni della scuola Dante Alighieri

Nell’ambito delle attività di educazione civica in merito all’alimentazione per le classi seconde e terze la scuola Dante Alighieri ha partecipato alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si è svolta nella giornata di sabato 27 novembre. Il Banco Alimentare quotidianamente recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all'operosa attività quotidiana, per raccogliere la merce più difficilmente reperibili, Il Banco Alimentare organizza ogni anno, l'ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno è arrivata alla sua XXV edizione.

L'istituto Alighieri condivide con il Banco Alimentare la convinzione “che la scuola, per la sua valenza educativa, sia uno strumento privilegiato per la sensibilizzazione e la promozione della cultura del valore e del recupero del cibo e per la diffusione di tematiche di educazione alimentare, al fine di indirizzare le giovani generazioni ad un consumo consapevole, e quindi equilibrato”.

In ottemperanza a tutte le norme di cautela necessarie ancora oggi in periodo di pandemia, a ciascuna classe è stato affidato uno “spazio orario” di circa 2 ore in cui i ragazzi, sotto la sorveglianza di un docente della classe disponibile, si sono fatti promotori dell’iniziativa con gli avventori del supermercato invitandoli a partecipare con l’acquisto di uno o più prodotti alla Colletta oppure inscatolando la merce raccolta. I ragazzi che hanno superato i 12 anni di età erano muniti di Green Pass per partecipare come volontari all’iniziativa.