Parmalat Educational premia la scuola primaria Giovanni Verga di Viagrande

Parmalat Educational, divisione di Parmalat e parte di Lactalis Italia, insieme al marchio siciliano Latte Sole, ha recentemente celebrato le quattro classi vincitrici del concorso didattico 2023/2024 "Avanzi con gusto!". Le scuole premiate sono state: la scuola primaria Raffaele Resta di Mazzeo di Taormina, la scuola primaria Ciullo di Alcamo, la scuola primaria Rosario Livatino di Ficarazzi e la scuola primaria Giovanni Verga di Viagrande. Dal 28 maggio al 3 giugno, si sono svolte le cerimonie di premiazione, in cui gli studenti hanno ricevuto un assegno e un attestato di vittoria. Parmalat Educational organizza ogni anno un concorso tematico sulla corretta alimentazione e la sostenibilità in cucina, con l'intento di sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del recupero degli alimenti e sulla preparazione di ricette sostenibili e nutrizionalmente equilibrate. Per l'edizione 2023/2024, il concorso ha chiesto agli studenti di tutta Italia di preparare una ricetta di classe utilizzando cibi spesso avanzati in cucina, includendo latte o derivati.

Rispetto alle edizioni precedenti, quest'anno il focus era sui fondamenti dell'alimentazione sostenibile, con un nuovo metodo di valutazione che considerava l'impatto ambientale, l'importanza degli ingredienti e il bilanciamento nutrizionale. Il progetto mira a ridurre lo spreco alimentare, un problema significativo in Italia dove ogni persona getta circa 27 chili di cibo all'anno, per un valore di 6,5 miliardi di euro. Le ricette partecipanti al concorso sono state più di 300, con le quattro classi siciliane vincitrici selezionate attraverso una votazione online e una giuria di esperti. Silvia Bocchi, Educational & PR Products Manager, ha sottolineato l'importanza di educare le giovani generazioni alla sostenibilità, evidenziando l'impegno dei ragazzi nelle tematiche ambientali e l'importanza di promuovere comportamenti responsabili attraverso iniziative come questa.