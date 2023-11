Conferenza “Direzione d’Orchestra e teatro musicale” al liceo Statale "Giuseppina Turrisi Colonna"

La direzione d’orchestra è considerata una delle professioni più affascinanti e complesse nell’universo artistico e musicale. Un mestiere che richiede talento, preparazione, conoscenze artistico-culturali a 360 gradi, carisma e forti capacità di gestione. Il teatro è il luogo in cui si concretizza tutto il lavoro di questa figura, interprete musicale responsabile della natura del suono. Il Liceo Statale “G. Turrisi Colonna” organizza la sua prima conferenza dedicata al mondo del teatro musicale lunedì 27 novembre 2023 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna Federico De Roberto. La conferenza ha lo scopo di far conoscere agli studenti delle classi del liceo musicale il mondo dei direttori d’orchestra e di tutte le figure professionali che girano attorno a questo mestiere. Verrano proposti spunti di riflessione su come si diventa direttori d’orchestra, su come nasce e si forma un’orchestra, sui meccanismi del mondo del teatro e dello spettacolo. La conferenza, oltre che a essere rivolta agli studenti della liceo, è aperta al pubblico di studiosi ed appassionati, fino ad esaurimento posti. Interverranno il dirigente scolastico Emanuela Gutkowski, Domenico Famà, Marco Longo, Salvatore Domina, Ilaria Bonanno, Salvatore Visalli, Gianluca Messina e Giulia Mazzara.