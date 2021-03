Biancavilla, la Regione chiude le scuole dal 29 al 31 marzo: troppi casi di Covid

In programma oggi una giornata di screening per i cittadini residenti: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Una nuova ordinanza del presidente della Regione estende la chiusura delle scuole di Biancavilla dal 29 al 31 marzo a causa dell'aumento dei contagi da Covid. La precedente fissava il termine a sabato 27. "Oggi, sabato 27 marzo, nell’area del Com terremo una giornata di screening per i cittadini residenti: dalle ore 9.00 alle 13.00 - spiega il sindaco Antonio Bonanno - e dalle 14.00 alle 18.00. Le prenotazioni via mail si sono concluse oggi alle 14. Abbiamo ricevuto centinaia di richieste. Con il Commissario Covid Liberti abbiamo deciso di fissare per i primi di aprile altri giorni di screening per consentire a una fascia ancora più ampia di popolazione di sottoporsi al test"3.