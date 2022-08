Scuola, quest’anno niente Dad per gli alunni positivi al Covid

Mentre monta la protesta sulla proposta di utilizzare la Dad per ridurre i consumi di energia nelle scuole, il ministero dell’istruzione specifica che quest’anno gli alunni positivi al Covid non potranno seguire le lezioni da casa. Addio, dunque, alla Didattica digitale integrata, strumento che ha salvato dalla pandemia gli ultimi due anni scolastici. Cosa succederà a settembre nelle scuole in caso di positività degli alunni?

Anno scolastico 2022/2023: addio alla Didattica a distanza

In vista dell’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 il ministero dell’istruzione ha inviato alle scuole un vademecum contenente le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico. Stando a quanto riportato nel testo, che sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, a partire da quest’anno gli alunni positivi al Covid non potranno seguire le lezioni in Dddattica digitale integrata, in quanto "la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022". Del resto la variante Omicron, anche se molto più contagiosa sembra essere caratterizzata da un lasso di tempo di positività più breve per i contagiati rispetto alle precedenti varianti.

Niente più mascherine a scuola. L’obbligo resta solo per i fragili

Da settembre 2022 decade anche l’obbligo di mascherina per alunni e personale scolastico, ad eccezione di coloro che sono a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Per i fragili, dunque, l’obbligo di utilizzo di mascherine (Ffp2) resta. Nel documento inviato da ministero dell’istruzione alle scuole si legge che "i genitori degli alunni/bambini che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all'Istituzione scolastica questa condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. A seguito della segnalazione ricevuta, l'Istituzione scolastica valuta la specifica situazione in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia per individuare le opportune misure precauzionali da applicare per garantire la frequenza dell'alunno in presenza ed in condizioni di sicurezza".

Fonte: Today.it